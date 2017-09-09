Журналістів не пустять на пункт пропуску «Краківцець» зустрічати Саакашвілі

10 вересня журналістів не пустять на територію ряду пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної слжби Олег Слободян, пояснюючи, у чому полягатимуть обмеження роботи ЗМІ, про які йшлося на сайті ДПСУ, передає УНІАН.

«Роботу (ЗМІ) можна буде здійснювати, але в самий пункт пропуску доступ журналістів буде обмежено. Фото/відео-зйомку можна буде здійснювати лише за межами пункту пропуску», – сказав Слободян.

При тому він уточнив, що на пункт пропуску не пускатимуть навіть «пишучих журналістів, тих, які не мають при собі фото- та відеокамер».

Таку заборону він пояснив наступним чином: «Щоб не створювати конфліктну ситуацію серед самих журналістів: одних пустили, інших не пустили, тому усі журналісти будуть за межами пункту пропуску».

Окрім того, Слободян не зміг пояснити, які саме положення законодавства про Держприкордонслужбу, на які посилається відомство, обгрунтовуючи обмеження для журналістів, ці обмеження запроваджують: «Я не юрист. Мені у цьому питанні треба додатково розібратися. Але у прикордонному контрольованому районі згідно з нашим законодавством ми маємо повне право встановлювати обмеження для того, щоб уникнути якихось провокацій. Обмеження перебування, обмеження роботи тих чи інших категорій і так далі».

Також Слободян пояснив, що прикордонний контрольований район, де можуть запроваджуватися обмеження, охоплює територіальні межі районів і селищних рад, які прилягають до державного кордону.

Проте він пообіціяв, що у прикордонні села представників ЗМІ все ж пустять: «До сел ми пустимо, звичайно, і до пункту пропуску пустимо, а на територію пункту пропуску не пустимо».

Як повідомлялося, сьогодні, 8 вересня, з самого ранку подорожуючих попередили про можливе виникнення незручностей на митному пункті пропуску «Краківець» у Львівській області через проведення масових акцій у зв`язку з приїздом позбавленого українського громадянства колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

У прес-службі Державної прикордонної служби України заявили, що в неділю, 10 вересня, робота представників медіа в пункті пропуску «Краківець» буде обмежена. «Зважаючи на те, що 10 вересня деякі політичні партії та депутати анонсують проведення поблизу пункту пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею масових акцій, це створює додаткові ризики виникнення конфліктних ситуацій та інших провокацій. В зв’язку з цим Держприкордонслужба України повідомляє представників засобів масової інформації, що 10 вересня робота представників медіа в пункті пропуску «Краківець» буде обмежена. Всі коментарі з зазначеної теми можна буде отримати поряд з пунктом пропуску, де буде облаштований майданчик для комунікації», – повідомили у ДПСУ.

У прес-службі відомства також наголосили, що польська сторона теж повністю обмежує роботу будь-яких засобів масової інформації в своєму пункті пропуску «Корчова», що розташований навпроти українського «Краківця».

У ДПСУ також запевнили, що прикордонники, виконуючи завдання з охорони державного кордону, діють виключно в межах чинного законодавства.

27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має тільки одне громадянство – українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту та екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними

Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено у розшук.