Заарештовано депутата міськради, підозрюваного у вбивстві «свободівця»

Октябрський районний суд Полтави обрав депутату Миргородської міської ради від «Радикальної партії Олега Ляшка» Хачатуру Хачатряну, якого підозрюють у причетності до вбивства депутата від ВО «Свобода» Олега Супруненка, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу прокуратури Полтавської області.

«У четвер, 21 вересня, слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави задовольнила клопотання слідчого поліції, погоджене з процесуальним прокурором, про обрання депутатові Миргородської міської ради запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – зазначено у повідомленні.

У прес-службі прокуратури також повідомили, що вчора, 20 вересня, суд обрав аналогічні запобіжні заходи ще двом фігурантам справи.

«Депутат та його спільники підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 121 (умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України», – зазначили у прес-службі.

Як повідомлялося, 20 вересня співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та прокуратури затримали трьох осіб, які підозрюються у причетності до вбивства депутата ВО «Свобода» Олега Супруненка.

Голова фракції ВО «Свобода» в Миргородській міськраді Олег Супруненко помер 7 серпня 2017 року.

12 липня в Миргороді о першій годині ночі на депутата напали невідомі в масках та побили його. До лікарні потерпілого доставили в стані коми із серйозними травмами голови та численними переломами.

Понад три тижні він перебував у реанімації у вкрай тяжкому стані.