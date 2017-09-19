За рішенням суду Саакашвілі сплатить за «прорив» держкордону 3,4 тис. грн

Мостиський районний суд Львівської області визнав позбавленого українського громадянства колишнього голову Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.

Cуд увечері 22 вересня завершив розгляд адміністративної справи щодо незаконного перетину кордону Саакашвілі.

Суддя Юрій Білоус зачитав рішення суду, яким екс-голову Одеської ОДА визнано винним за частиною 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у незаконному перетині пункту пропуску без дозволу відповідних органів влади групою осіб.

Суд постановив застосувати до Саакашвілі адміністративне стягнення – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто 3,4 тис. грн, а також стягнути судовий збір у розмірі 320 грн.

Саакашвілі на засіданні суду не було, його інтереси представляли адвокати.

Засідання суду тривало близько 12 годин.

Як повідомлялося, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії. Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство – українське.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконний перетин держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис грн.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

18 вересня Мостиський районний суд Львівської області почав розгляд адміністративної справи щодо незаконного перетину кордону Саакашвілі.