За перші три місяці безвізу відмову у в’їзді до ЄС отримав 61 громадянин України

За перші три місяці безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу та інших країн Шенгенської зони скористалися майже 5,8 млн громадян України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Представництва Євросоюзу в Україні.

”Згідно з даними Державної прикордонної служби України, 5 799 360 громадян України (станом на 11 вересня 2017 року) відвідали ЄС протягом трьох місяців з моменту набрання чинності безвізового режиму”, – заявили у представництві. Серед них 1 413 178 громадян – за біометричними паспортами, у тому числі 235 795 громадян – без віз (тобто 87% громадян з біометричними паспортами подорожували з візами, а 17% скористалися усіма перевагами безвізового режиму).

Водночас відмову у в’їзді до ЄС за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – тобто 0,026% від загальної кількості безвізових подорожуючих. Основними причинами відмови у в’їзді були перевищення термінів перебування в ЄС під час попередніх поїздок та відсутність документів, що підтверджують мету та умови перебування в країнах ЄС.

11 червня 2017 року офіційно запрацював режим безвізового в’їзду для громадян України до країн Євросоюзу, за виключенням Великої Британії та Ірландії і включаючи чотири шенгенські держави – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.