З понеділка синоптики прогнозують потепління

З понеділка, 25 вересня, температура повітря на території нашої країни знову підвищиться.

24 вересня в західних, північних областях України, на Одещині та Вінниччині – часом дощ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, на решті території – без опадів. “Вдень у неділю +16+22, на півдні – до +25, на заході найхолодніше – +11+15 градусів”, – розповіла Діденко.

Синоптик додала, що у в неділю Києві часом дощ, у другій половині дня – прояснення, +16+18.

“У понеділок потепліє”, – прогнозує Діденко.