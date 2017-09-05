Водій мікроавтобуса, який переїхав паркувальника у центрі Львова, сяде за грати

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, який 24 січня у пішохідній зоні центральної частини Львова скоїв смертельний наїзд на паркувальника, за вироком суду отримав три роки позбавлення волі.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, Галицьким районним судом Львова 29 серпня ухвалено обвинувальний вирок, яким водія мікроавтобуса Mercedes-Benz, що спричинив ДТП, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху) та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

«Всупереч правилам дорожнього руху, чоловік на автомобілі рухався у пішохідній зоні заднім ходом з вулиці Театральної у напрямку вулиці Шевської, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода, який пересувався по проїзній частині дороги, попутно із автомобілем. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – зазначається у повідомленні прокуратури.

Вирок суду вступив у законну силу.

Як повідомлялося, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня о 16.20 на вул. Театральній у центрі Львова. 41-річний львів’янин, керуючи мікроавтобусом, рухаючись заднім ходом скоїв смертельний наїзд на 64-річного львів’янина, який перебував у пішохідній зоні біля одного з готелів де працював паркувальником.