Влада Львова подала заявку на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР

Міська влада Львова та комунальне підприємство “Зелене місто” подали заявку на отримання 35 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як пише УНІАН, про це йдеться на сайті ЄБРР.

Кошти планується направити на фінансування першого етапу рекультивації Грибовицького сміттєвого полігону та встановлення сортувальних і компостних установок у Львові. Читайте також День знань по-львівськи: навчальний рік розпочався з уроку про сортування сміття Проект передбачає рекультивацію Грибовицького сміттєвого полігону та будівництво механічних і біологічних установок для переробки сміття. ЄБРР на своєму сайті розмістив повідомлення про закупівлі робіт в рамках цього проекту. Очікується, що тендер на закупівлю товарів, робіт і послуг для проекту “Тверді відходи Львова” буде оголошений в четвертому кварталі цього року. Раніше повідомлялося, що ЄБРР може надати фінансування в розмірі до 20 млн євро Львову для подолання “сміттєвої проблеми”.