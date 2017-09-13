Винниківський «Рух» зіграє домашній матч з київською «Оболонь-Бровар» на стадіоні «Скіф»

16 вересня винниківський «Рух» зіграє домашній матч з київською «Оболонь-Бровар». Гостей зі столиці клуб прийме не на домашньому стадіоні імені Богдана Маркевича, а на стадіоні «Скіф» (вул. Черемшини, 17).

Як повідомляє Zaxid.net, у клубі таку зміну назвали плановою та тимчасовою. Адже таким чином хочуть долучити більше людей з різних районів Львова до вболівання за клуб. Також як приклад вдалого переїзду на новий стадіон, наводиться матч на «Арені Львів», коли «Рух» розгромив запорізький «Металург» 6:1.

Окрім того, таким чином «жовто-чорні леви» хочуть змінити атмосферу та додати команді свіжих і позитивних емоцій за допомогою нової арени. Адже у Винниках команда вже не може перемогти упродовж 5-ти матчів.

Вхід для уболівальників вільний. Початок зустрічі о 16:00.

Варто зазначити, що на «СКІФ» свої домашні матчі проводить інша львівська команда – ФК «Львів», яка виступає у Другій лізі.