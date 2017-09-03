Винниківський «Рух» поступився вдома ФК «Суми»

У неділю, 3 вересня, винниківський «Рух» приймав на домашньому полі команду «Суми». Це була гра 10 туру української Першої ліги.

Винниківська команда лише за гру до цього покинула зону вильоту. Натомість гості були на останньому – 18 місці. Їх розділяло три очки. Їх «рухівцям» вдалося здобути у попередньому матчі, на виїзді обігравши «Нафтовик-Укрнафта».

«Суми» приїхали до Львова з новим тренером. Замість Іллі Близнюка команду очолив колишній форвард «Динамо», «Зірки» та «Карпат» Богдан Єсип. І саме його команда вивезла перемогу з Винник. Єдиний гол у грі на 62 хв. забив форвард Ярослав Ямполь. Його партнери поборолися на лівому фланзі, де вибороли м’яч, швидко увійшли до штрафного майданчика. Захисник «Руху» Володимир Бідловський (автор дублю у попередньому матчі) не встиг ні завадити форварду пробити, ні вибити м’яч, який пролетів над руками Олександра Ілющенкова.

Матч команди закінчували у нерівних складах. Святослав Козловський (син власника клубу Григорія Козловського) на 87 хв. отримав дві жовті картки. Спочатку він сфолив на фланзі, за що отримав перше попередження, а вже за мить – ще раз грубо зіграв проти гравця «Сум». Головний арбітр матчу Володимир Новохатній без роздумів показав друге попередження і вилучив гравця з поля.

«Рух» зазнає 6 поразки у сезоні, і з 8 очками залишається на 14 місці лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів.

Наступна гра у «Руху» – проти кременчуцького «Кременя», який випереджає команду з передмістя Львова на 1 очко. Гра запланована на 9 вересня у Кременчуку, повідомляє Zaxid.net.