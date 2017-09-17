Винниківський “Рух” переміг київську «Оболонь-Бровар»

Футболісти винниківського “Руху” свій домашній матч вперше проводили на львівському стадіоні СКІФ (цей стадіон готували, як тренувальний для ЄВРО-2012. Тепер це – домашня арена ФК “Львів”).

Як повідомляє спортивний журналіст Євгеній Кравс, після серії домашніх невдач (дуже образливих від головних конкурентів з “підвалу” турнірної таблиці), коли навіть за переваги не вдавалося виграти, “рухівці” нарешті здобули довгоочікувану звитягу, обігравши “Оболонь-Бровар”. Єдиний і переможний гол до свого активу записав Віктор Хомченко.

Дебют підопічниих Володимира Мазяра на львівському стадіоні виявився фортовим: команда перемогла, хоча й мінімально. Обидві команди показали хороший видовищний футбол.

16 вересня, Львів, стадіон СКІФ. Перша ліга.

“Рух” (Винники) – “Оболонь-Бровар” (Київ) – 1:0.