Військові Молдови візьмуть участь у навчаннях ”Швидкий тризуб” на Львівщині

Військовослужбовці Молдови братимуть участь у Міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017 (”Швидкий тризуб”) у Львівській області попри заборону президента цієї країни Ігора Додона.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Молдови.

”Контингент Національної армії, до якого входить 57 солдатів, бере участь у навчаннях Rapid Trident 2017 в Міжнародному миротворчому центрі ”Яворів” в Україні з 7 по 23 вересня”, – заявили в оборонному відомстві країни.

Як підкреслив командуючий молдавського контингенту, мета навчань полягає у розвитку рівня взаємодії та сумісності військ, зміцненні обороних спроможностей та покращення іміджу молдавської армії на міжнародній арені з метою подальшого залучення до участі у миротворчих операціях.

Раніше президент Молдови Ігор Додон призупинив рішення уряду про участь молдавських військових у навчаннях Rapid Trident-2017 («Швидкий тризуб») в Україні.

Перед цим уряд Молдови ухвалив рішення про участь молдавських військових у навчаннях. Прем`єр-міністр Павло Філіп наголосив, що у Додона немає вагомих причин забороняти молдавському контингенту брати участь у міжнародних військових навчаннях.

Офіційно навчання Rapid Trident-2017 розпочнуться 11 вересня в селі Старичі Яворівського району Львівської області. У них візьмуть участь понад 2,5 тис. військовослужбовців з майже півтора десятка країн світу, передає УНІАН.