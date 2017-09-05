В Україні подорожчав алкоголь

З 9 вересня в Україні набрала чинності постанова Кабінету міністрів про підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію, внаслідок чого роздрібні ціни на горілку зросли на 14%.

Зокрема, згідно з документом, мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зросли на 14-19,41%, до 397,76 грн за літр 100% спирту; на віскі, ром і джин – на 6,5-6,6% – до 799 грн за літр 100% спирту. Мінімальна вартість коньяку (бренді) становитиме від 597,3 грн до 692,6 грн за літр 100% спирту (залежно від кількості зірок), що на 12,3-29,1% вище за попередній рівень цін.

Найдешевша пляшка виноградного сухого вина об’ємом 0,7 літрів тепер коштуватиме 37 грн, а кріпленого – 45 грн. Відповідну постанову (№634) уряд прийняв 9 серпня.