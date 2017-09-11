В нових польських паспортах не буде зображень Личаківського цвинтаря та Вільнюської брами.

Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у Facebook з посиланням на міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуша Блащака.

«Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Блащак заявив, що в нових польських паспортах не буде зображень Личаківського цвинтаря та Вільнюської брами», – написав український дипломат.

Як повідомлялося, 7 серпня у Міністерстві закордонних справ України вручили ноту послу Республіки Польща в Україні Яну Пєкло у зв’язку з намірами польської сторони розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення польських військових поховань на території Личаківського кладовища у Львові.

«Викликаному до МЗС послу Республіки Польща в Україні було вручено ноту, в якій висловлюється рішучий протест щодо намірів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща розмістити на сторінках нового паспорта зображення каплиці-ротонди, розташованої на території польських військових поховань на Личаківському кладовищі у місті Львів», – наголосили в МЗС.

У відомстві заявили, що Україна розглядає такі наміри «як недружній крок, що негативно впливає на розвиток стратегічного українсько-польського партнерства».

«Оцінка історичних подій – справа істориків. Україна виступає проти політизації окремих історичних фактів, які зашкодили б розвитку взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та

Республікою Польща», – додали в МЗС.