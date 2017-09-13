В кваліфікації подій на пункті пропуску «Шегині» з’явилася ще стаття «хуліганство»

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом подій на контрольному пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні слідчими додано правову кваліфікацію за ще однією статтею Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 296 (Хуліганство).

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, кримінальне провадження розслідуватиме об’єднана слідча група, створена на базі поліції області.

«Для проведення досудового розслідування на базі поліції Львівщини створена об’єднана слідча група. Наразі поліцейські опитують очевидців та учасників подій, що мали місце 10 вересня на митному переході «Шегині» у Львівській області. Серед цих громадян – мешканці кількох регіонів держави, зокрема, Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей», – зазначили в поліції.

Також повідомляється, що одного з мешканців Херсонщини слідчі запросили для надання пояснень за фактом участі у масовому заході на пункті пропуску «Шегині».

«Чоловік відмовився надавати пояснення на підставі ст. 63 Конституції України. Відтак слідчими йому вручена повістка для виклику його на інший день», – додали в обласному главку поліції.