УХЛ: «Галицькі леви» програли «Донбасу»

У Дружківці (Донецька область) завершився матч 3-го туру Української хокейної ліги, в якому “Донбас” розгромив “Галицьких Левів”, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:1. Донеччани мали перевагу впродовж усього матчу, відкривши рахунок вже на 8-й хвилині і постійно збільшуючи його. Лише у третьому періоді за рахунку 6:0, господарі дозволили супернику забити гол і тим самим зрівняти рахунок у періоді. Таким чином, “Донбас” виграв третій матч поспіль із загальною різницею забитих і пропущених шайб 24-4 і продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю УХЛ.

“Донбас” (Донецьк) – “Галицькі Леви” (Новояворівськ) – 6:1 (2:0 | 3:0 | 1:1)

Шайби: 1:0 Влад (Рубан, Матвієнко), 07:20. 2:0 Новіков (Влад, Матвієнко), 14:46. 3:0 Шпак – більш., 22:25. 4:0 Коренчук (Луговий, Александров – більш.), 23:43. 5:0 Лялька (Коваленко, Ординський), 29:13, 6:0 Савченко (Ворона, Свищев), 55:30, 6:1 Сірченко (Чіканцев, Арабів) 58:54.