Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції заявляє про припинення своєї діяльності

В Україні припинено діяльність Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Національної поліції.

Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху в Facebook.

«Управління безпеки дорожнього руху зараз припиняє свою діяльність. Функції з дорожньої безпеки передані до Патрульної поліції. Тож із запитаннями ви можете звернутися до цього підрозділу. Натомість всі фото і відеоматеріали, розміщені на даній сторінці, залишаються у вільному доступі», – йдеться у повідомленні.