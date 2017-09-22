“Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди до Львова на жовтень

До Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня “Укрзалізниця” призначила 5 додаткових поїздів.

Відтак, поїзди курсуватимуть із 13 по 17 жовтня з Києва до Дніпра, Хмельницького, Львова і Бердянська, а також з Одеси до Львова.

Додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва та Львова 14, 16 жовтня.

№ 179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва та Дніпра 14 та 16 жовтня.

№ 295/296 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 14 та 16 жовтня.

№ 227/228 Одеса – Львів, відправленням з Одеси 13, 15, 17 жовтня, зворотно зі Львова 14, 16 жовтня.

№ 227/228 Київ – Бердянськ, відправлення з Бердянська 13, 15 жовтня, з Києва 14 жовтня.

