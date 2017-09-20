Укргідрометцентр попередив про підйом рівня води у гірських річках

Український гідрометеорологічний центр попередив про підйом рівня води у річках у Закарпатській області.

Про це йдеться у повідомленні на сайті державної служби України з надзвичайних ситуацій.

”За даними Укргідрометцентру, 20-21 вересня, у зв`язку з очiкуваними сильними опадами, на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м, без загрози негативних наслідків”, – йдеться у повідомленні.

У зв`язку з цим сказано, що у місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого стоку та швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках.

У гірських районах існує загроза сходу селевих потоків.