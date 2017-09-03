Український боксер Хижняк виграв чвертьфінальний бій чемпіонату світу

У Гамбурзі (Німеччина) відбувся фінальній бій за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кг., в якому українець Олександр Хижняк переміг Абільхана Аманкула, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен провів повний бій з представником Казахстану і рішення повинні були приймати бічні арбітри.

Варто відзначити, що українець мав помітну перевагу, а в кінцівці другого раунду суперника від нокдауну врятував лише гонг на перерву.

Думка рефері було одноголосною – 5:0 на користь українця. Арбітри з Південної Кореї, Ірландії та Канади зафіксували рахунок 30:27, судячи з Туреччини – 30:26, арбітр з Філіппін – 29:28.