Українська хокейна ліга: “Кременчук” обіграв “Галицьких Левів”

У Новояворівську завершився заключний матч 4-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому ХК “Кременчук” обіграв “Галицьких Левів”, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:6. Гості мали перевагу в першому і другому періоді, які виграли з рахунком 0:2 і 0:3 відповідно. У третьому періоді господарі льоду зуміли здолати суперника з мінімальним рахунком (2:1), що не позначилося на загальному рахунку. Галицькі Леви – Кременчук – 2:6 0:2, 0:3, 2:1

Шайби: 0:1 Шиманський (Гриценко, Чорний), 02:51. 0:2 Чернишенко (Бойків, Роганов), 09:31. 0:3 Чернишенко (Бойків, Карпенко), 35:43. 0:4 Чорний (Горлушко, Шиманський), 36:08. 0:5 Бойків (Козачук, Чернишенко), 37:31. 1:5 Чобанян (Генералів, Двірник – більш.), 40:43. 2:5 Толстушко (Двірник, Генералів – більш.), 55:08. 2:6 Ефімочкін (Шиманський, Гриценко), 55:43.