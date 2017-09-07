У храмах УГКЦ 11 вересня молитимуться за те, щоб українці очистилися від алкогольної залежності

Патріарший Рух “За тверезість життя” УГКЦ рекомендує 11 вересня, у Всесвітній день тверезості, щоб у всіх храмах відбулася Літургія в наміренні за протверезіння української нації.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

У проповіді радять використати матеріали, які пропагують тверезий спосіб життя, а після Літургії відправити молебень перед образом Богородиці “Неупиваєма Чаша”. Під час молебню вірні мають тримати в руках запалені свічки, які будуть свідченням великої надії на Боже милосердя, символом очищення тіла і душі від алкогольної залежності, а також будуть даниною пам’яті тим, хто трагічно загинув від алкоголю.