У військовому санаторії Трускавця для бійців АТО відкрили кабінет флоат-терапії

В Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» на базі фізіотерапевтичного відділення 14 вересня відбулася презентація кабінету флоат-терапії.

В Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» на базі фізіотерапевтичного відділення відбулася презентація кабінету флоат-терапії. До втілення цього проекту долучилися представники чернігівського Центру психолого-соціальної допомоги «Ресурс», які мають досвід розробки та експлуатації подібного устаткування. Про це повідомив працівник Західного регіонального медіа-центру (м.Львів) міноборони Віталій Іванов.

Вже третій рік ми надаємо безкоштовну психологічну допомогу та сприяємо відновленню фізичного здоров’я мобілізованих військовослужбовців, вимушених переселенців та членів сімей, загиблих в районі проведення антитерористичної операції бійців. Для цього застосовуємо різні методики відновлення психо-емоційного стану наших захисників. Одна з них – занурення тіла у соляний розчин в капсулі флоат-терапії, – розповіла волонтер-психолог Ірина Шевчук.

Як зазначила під час спілкування з медичним персоналом відділення голова правління ГО «Центр психолого-соціальної допомоги «Ресурс» Світлана Ющенко ідею капсули вдалося розвинути до більш масштабного проекту.

«Замість капсули тут збудували міні-басейн. Завдяки тому, що він є закритим до пацієнтів не потрапляють звуки з навколишнього середовища. Власне – це кімната в кімнаті зі свою унікальною атмосферою. Коли людина полежить 5-10 хвилин вона перестає відчувати своє тіло. Після сеансу у людини виділяються гормони щастя – ендорфіни, які допомагають подолати депресію. Для досягнення терапевтичного ефекту необхідно 500 літрів води в якій розчинено 400 кілограмів англійської солі (сульфату магнію). Після процедури, що триває 45 хвилин, розчин проходить через систему очистки і знову повертається назад. Його температура має бути рівною температурі шкіри – 34,8 градусів. Флоат-терапія – це найбільш якісний відпочинок для тіла, розуму та душі. Окрім того вона є дуже ефективним й приємним способом якісного відновлення організму», – розповіла Ющенко.

За словами директора Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» Василя Вовчанського нова процедура дозволить вирішити низку проблем зі здоров’ям: «… нормалізується серцево-судинна система, приберуться м’язові-скелетні розлади, підвищиться імунітет. Також додам, що ванна з солоною водою припаде до душі нашим особливим пацієнтам – учасникам Антитерористичної операції, які приїжджають на реабілітацію після лікування у військових госпіталях.

Довідка. За два з половиною роки в Центрі оздоровилися 1200 військовослужбовців – учасників АТО. За цей рік реабілітацію отримали близько чотирьох сотень захисників України.