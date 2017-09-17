У райцентрі на Львівщині автобус під керуванням п’яного водія врізався в карету швидкої

У райцентрі Пустомити на Львівщині під час ДТП за участі автобуса марки «Богдан» та автомобіля швидкої допомоги постраждали водій та фельдшер бригади медиків.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 16 вересня на вул. Шевченка. 44-річний водій автобуса автодорожньої служби не впорався з керування та скоїв зіткнення із спеціалізованим автомобілем медичної допомоги, який повертався з виклику до Пустомитівської райлікарні.

Внаслідок зіткнення отримали травми 51-річний водій та 30-річна жінка-фельдшер бригади швидкої допомоги.

У водія автобуса, після медичного освідчення, було встановлено стан алкогольного сп’яніння 2,0 проміле. Під час ДТП він не постраждав.

Спеціалізований автомобіль швидкої допомоги зазнав значних технічних ушкоджень.