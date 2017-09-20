У передмісті Львова згоріла СТО з іномарками

На Львівщині під час пожежі згоріло 3 автомобілі, ще одна іномарка зазнала пошкоджень.

Як повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 19 вересня о 02:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Chevrolet Aveo» в с. Зимна Вода Пустомитівського району.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив автомобіль «Chevrolet Aveo» та перекинувся на сусідні автівки й гараж.

Пожежу було ліквідовано о 03:10. Вогонь знищив автомобілі «Chevrolet Aveo», «Volkswagen Passat B3» та «BMW 320», а також перекриття гаража на площі 40 кв.м. Окрім цього, вогнем пошкоджено ворота гаража на площі 8 кв.м та автомобіль «Mercedes A120».

До ліквідації пожежі залучили 19 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина займання встановлюється.

За інформацією джерел, у даному гаражному приміщенні діяла приватна СТО, знищені іномарки знаходилися на ремонті.

Причини пожежі, а також чи це не був умисний підпал, встановлять правоохоронці.