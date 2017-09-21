У передмісті Львова спецназ вгамував фанів «Карпат», які зупинили автобус з командою

У передмісті Львова сьогодні, 21 вересня, близько 01.30 ночі, група вболівальників футбольної команди «Карпати» зупинила автобус з гравцями ФК «Карпати» і намагалася спровокувати конфлікт, висловлюючи незадоволення програшем команди в Івано-Франківську.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на речницю Нацполіції області Світлану Добровольську, група вболівальників (шестеро осіб) на автомобілі Nissan, рухаючись проїжджою частиною у селі Сокільники біля Львова, примусово зупинила автобус ФК «Карпати», яким гравці у супроводі патрульної поліції поверталися після матчу з Івано-Франківська. Щоб не допустити конфлікту на місце прибула слідчо-оперативна група Нацполіції, порушень громадського порядку допущено не було. Особи вболівальників, які зупинили автобус, встановлено, всі вони мешканці Львова. Ситуація вирішилася спокійно, офіційних звернень до поліції щодо інциденту не надходило.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, фанів «Карпат» довелося вгамовувати за допомогою спецназу.

«На трасі був зупинений автобус команди «Карпат». Люди, які назвалися фанами команди, вирішили з‘ясувати причини програшу в Івано-Франківську, де команда 20 вересня програла в другій лізі. Люди з АЗС, які помітили цей конфлікт, викликали поліцію, патрульна поліція прибувши на виклик, спробувала розібратися в ситуації. Як з‘ясувалося, фанати поверталися після матчу з Івано-Франківська, де команда «Карпат» програла, а після матчу на стадіон вибігло багато фанатів і глядачів, де відбулася масова бійка на стадіоні і є постраждалі», – повідомив Зінкевич.

За його інформацією, конфлікт на дорозі біля Сокільників не припинявся протягом певного часу і патрульна поліція прийняла рішення викликати допомогу до місця зупинки автобусу футбольної команди, щоб не відбулася бійка.

«На виклик прибув спецназ поліції Львівщини. Людей, які перекрили дорогу автобусу і розпочали конфлікт затримали, автобус з футболістами в супроводі поліції відправили на базу «Карпат», – повідомляє Зінкевич.