У мешканця гірського райцентру на Львівщині виявили «криївку» з бойовим кулеметом і набоями

Кулемет часів Другої світової війни невстановленого взірця та без слідів корозії правоохоронці виявили у мешканця Сколе.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції області, у місті Сколе 12 вересня, під час санкціонованого обшуку у приміщенні 60-річного місцевого мешканця, правоохоронці виявили та вилучили кулемет часів Другої світової війни невстановленого взірця, без слідів корозії та сімнадцять патронів. Вилучене скеровано на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до семи років.