У Львові злодій викрав у церкві одяг прихожанина, а потім обікрав і його автівку

У Львові зловмисник вкрав у церкві підрясник священика та куртку парафіянина, виявивши в кишені куртки ключі від машини, він скоїв ще й крадіжку з автомобіля.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції області, в Галицький відділ поліції 14 вересня звернувся 26-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що в церкві по вулиці Театральній у нього викрали куртку, а з припаркованного неподалік автомобіля – відеореєстратор та особисті речі. Завдані збитки заявник оцінив у 5 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння цих злочинів причетний 19-річний місцевий мешканець. Виявивши в кишені куртки ключі від автомобіля, юнак віднайшов неподалік церкви автомобіль потерпілого та вчинив ще одну крадіжку.

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що зловмисник у цій же культовій споруді викрав церковник одяг священнослужителя, вартість якого становить близько 870 гривень.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.