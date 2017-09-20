У Львові завтра стартує «Форум новобудов»

У Львові 21-22 вересня на «Арені Львів» буде проходити «Форум новобудов» за участю провідних забудовників Львова.

Про це повідомляють організатори.

«Ми зібрали під одним дахом провідних забудовників Львова, кращих фахівців у питаннях нерухомості та представників європейських компаній, щоб ви могли стати справжнім експертом у питаннях вибору власного житла», – йдеться в повідомленні.

В рамках форуму проведуть ярмарок новобудов, де можна буде побачити та порівняти пропозиції ринку. Також відбудеться освітній семінар для покупців житла: авторитетні спікери розповідатимуть про новини ринку нерухомості та нюанси, які має знати кожен покупець.

Як повідомляють організатори, тут можна буде обрати серед забудовників Львова найкращу пропозицію та придбати квартиру в новобудові зі знижкою до -15%.

Серед гостей форуму буде проведено розіграш 100 тис. грн на купівлю квартири.