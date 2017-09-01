У Львові з вересня збільшиться кількість автобусів на маршрутах громадського транспорту

У Львові АТП-1 переходить з літнього на осінній режим роботи: на маршрутах збільшиться кількість машин.

Як повідомили в АТП-1, з 1 вересня підприємство переходить з літнього на осінній режим роботи: додатково буде збільшено кількість машин на кількох маршрутах.

Додатково, на 2 машини збільшиться кількість автобусів на маршруті № 16. На маршрутах № 3а та № 46 кількість машин збільшиться на 1 одиницю. На маршруті № 2а курсуватимуть 6 машин.

«У «час пік» для мешканців Рясного додатково зранку і ввечері курсуватимуть 3 великих низькопідлогових автобуси. Також ми будемо постійно моніторити ситуацію щодо пасажиропотоку на маршрутах і, в разі необхідності, збільшимо кількість машин», – розповів Орест Хамула, заступник директора АТП-1.