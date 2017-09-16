У Львові юнак викрав церковний одяг з храму, в якому прощаються із загиблими бійцями АТО

У Львові 19-річний місцевий житель викрав церковний одяг з Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, в якому прощаються із загиблими учасниками антитерористичної операції.

У відділі комунікації поліції Львівської області підтвердили, що до поліції 15 вересня із заявою про крадіжку звернувся священик.

Він повідомив, що з підсобного приміщення храму викрали церковний одяг. Сума збитків встановлюється.

Правоохоронці встановили, що крадіжку з храму скоїв 19-річний львів’янин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. (Крадіжка – карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, відомий у Львові як костел Єзуїтів, знаходиться у центрі міста неподалік Ратуші. Храм побудований на початку XVII ст. Вважається однією з найбільш культових споруд міста.

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла проходять прощання із загиблими в зоні АТО військовослужбовцями та волонтерами. У храмі діє Центр військового капеланства.