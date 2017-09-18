У Львові виявили картотеку референтури служби безпеки ОУН

У Львові пошуковці знайшли картотеку служби безпеки Організації українських націоналістів.

Про це повідомила керівник програм львівського Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич у Facebook.

За її словами, оригінали цих документів виявлено вперше. «В КДБ була картотека, ну, ви знаєте. Але й в Служби безпеки ОУН теж була. Вперше ми знайшли оригінали», – написала Ясиневич.

Директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий повідомив «Громадському радіо», що картотека належала референтурі служби безпеки ОУН, коли нею керував Микола Арсенич-Березовський.

«Важливо і цікаво те, що раніше ми тільки знаходили в документах відомості про існування картотеки, а зараз ми знайшли її саму. Документи розділено за певними групам і за різними напрямками, один з блоків картотеки скріплено спеціальною печаткою. Документи і саму печатку ми будемо вивчати. Це унікальний матеріал, який досі не потрапляв до рук істориків», – зазначив він. Забілий наголосив, що в картотеці зібрана інформація про кілька тисяч осіб.

«Внесення в картотеку не означає, що особи були ворогами, особливість роботи будь-якої служби – це збір інформації та її аналіз», – пояснив історик.