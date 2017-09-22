У Львові викрали 50-кілограмовий бронзовий вінок з військового меморіалу «Пагорб слави»

У Львові сьогодні вночі невідомі викрали з меморіального комплексу «Пагорб слави» бронзовий вінок вагою 50 кг.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції області, 22 вересня о 10.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі з території меморіального комплексу «Пагорб Слави» на вул. Пасічній у Львові викрадено бронзовий вінок вагою близько 50 кг.

Як повідомив директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай, за останній період це не перший випадок крадіжок. Як додає Михайло Нагай, такі випадки почастішали з кінця 2016 року.

«Приїжджала слідчо-оперативна група, все зафіксували. Охорона це виявила, викликала поліцію. Це бронзовий вінок, який йшов по периметру тих більших пам’ятників, які там є. Викрадено кілька метрів того вінка. Це є пам’ятник є композицією «Мати-Батьківщина». Це комплекс, де є братня могила 30 радянським воїнам. Це вже не перша крадіжка. За останній рік їх було багато. Почастішали такі випадки з кінця 2016 року. Я вже звертався у поліцію, щоб вони посилили заходи. Там також треба встановити камери відеоспостереження», – розповів Михайло Нагай, директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар».

Довідка. Пагорб Слави у Львові – меморіал на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни в Галичині, і на честь радянських воїнів, що брали участь у боях за Львів з німецькими військами у 1944 році під час радянсько-німецької війни.

Праворуч головного входу розміщена могила радянського розвідника Миколи Кузнєцова. На могилі поставлений надгробок із червоного граніту з бронзовим барельєфом.

Микола Кузнєцов – радянський розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин (Бродівський район Львівщини). Свого часу на теперішній вулиці Свєнціцького у Львові йому був встановлений пам’ятник. Однак на початку 1990-х років його перенесли у містечко Талиця (Свердловська область, Росія), звідки він родом.

У 2000 році у Львівську міську раду надійшов лист від ветеранів Єкатеринбурга (Росія) з проханням посприяти в перепохованні Кузнєцова у цьому місті. Комісія з військових поховань відмовила їм.