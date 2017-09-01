У Львові відновлено рух трамваїв до залізничного вокзалу

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор» 1 вересня відкрито для руху трамваїв вул. Чернівецьку.

«Як і було анонсовано, з 1 вересня відкрили для руху трамваїв вул. Чернівецьку. Усі ремонтні роботи завершені. Тут було встановлено нову трамвайну колію, замінено контактну мережу. Залишається доробити платформу на зупинці пасажирів. Однак ці роботи не є перешкодою для відновлення руху, і за кілька днів ми їх завершимо», – розповів заступник директора ЛКП «Львівавтодор» Євген Калитич.

За його словами, проведено перемовини з ЛКП «Львівелектротранс». 31 серпня відбувся пробний виїзд трамваїв новою колією, а вже сьогодні, у звичному графіку, трамваї № 1, 6 та 9 курсуватимуть до залізничного вокзалу.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вул. Чернівецькій розпочалися 12 травня. Замовником проведення цих робіт є ЛКП «Львівавтодор», виконавець – ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis».

На час реконструкції вулиці Чернівецької кінцевою зупинкою трамваїв № 1, 6 та 9 була зупинка «Приміський вокзал».