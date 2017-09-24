У Львові відкрився сучасний медичний центр за принципом «діагностика одного дня»

У Львові відкрився новий медичний центр «Ехомед», що вперше пропонує на своїй базі діагностику в повному обсязі за принципом «діагностика одного дня», яка повністю відповідає сучасним європейським стандартам: експертну ультразвукову діагностику на найсучаснішому УЗ сканері експертного класу VOLUSON E 8, консультацію досвідчених спеціалістів з генетики, ендокринології, кардіології, урології, гінекології та онкогінекології.

За словами головного лікаря Ярослава Корінця, організація роботи центру, сучасне діагностичне обладнання та консультація досвідчених фахівців дозволяє проводити повний комплекс необхідних обстежень упродовж 12 годин (з 8.00 до 20.00).

Аналогів центру «діагностики одного дня», коли пацієнт має змогу повести сучасну діагностику на сканері VOLUSON E 8 із одночасною консультацією профільних спеціалістів, можливістю провести біопсію щитоподібної залози, молочної залози під контролем ультразвуку, УЗ-скринінгу першого, другого та третього триместру вагітності з біохімією та розрахунком індивідуального ризику, ультразвукову ангіологію судин, зробити аналіз крові, додаткові діагностичні процедури для дообстеження плоду – хоріонбіопсію та амніоцентез – у Львові не так багато.

Особливістю центру є те, що на його базі започатковано навчальні курси із залученням провідних зарубіжних фахівців, для вивчення інноваційних медичних технологій для студентів, лікарів, з метою підвищення кваліфікації.

Інноваційність даного центру полягає в тому, що умови, обладнання, рівень сервісу і фаховість лікарів дозволяють пацієнту комплексно і в стислі терміни пройти обстеження і отримати фахову консультацію.

Довідка. Медичний центр «Ехомед» знаходиться неподалік історичного центру міста за адресою: Львів. вул. Єрошенка, 14. Тел.: 098 -840-40-48 та 093 -840-40-48 .