У Львові відкрився 83-й Міжнародний Конгрес ПЕН-клубу

У Львові розпочався 83-й Міжнародний Конгрес ПЕН-клубу, який вперше проводиться в Україні.

Тема цьогорічного Конгресу, який у різних локаціях міста триватиме до 27 вересня, «Відстоювання правди у добу пропаганди».

Офіційна церемонія відкриття відбулась увечері 18 вересня у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До присутніх з вітальними виступами звернулись президент ПЕН Інтернешнл Дженніфер Клемент, президент українського ПЕН-Клубу Микола Рябчук, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький.

Під час Конгресу, Львів на декілька днів стане світовим центром літературних та інтелектуальних дискусій за участі літераторів з-понад 70 країн світу.

Серед гостей – нобелівські лауреати Світлана Алексієвіч (Білорусь) та Герта Мюллер (Румунія-Німеччина), неодноразовий нобелівський номінант Адам Загаєвський (Польща), Пітер Померанцев (Велика Британія), Людмила Уліцька (Росія), Пол Остер (США), сучасні українські письменники Юрій Андрухович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Олена Стяжкіна та 200 літераторів з усього світу.

«Для ПЕН – однієї з найстаріших правозахисних організацій світу – важливо бути в Україні в такий момент і захищати свободу слова і літературу. Вдячні українському ПЕН-Клубу, що ви стали господарями цього важливого конгресу. Уряд Росії та його пропаганда, поширення неправдивої інформації веде не лише до маніпуляції думок у світі, а, фактично, призвів до розподілу української нації. Ми бачимо, що атмосфера не дуже сприятлива для довіри, і люди вже не просто повірили у неправдивість певної інформації, а ця неправдива інформація стала життям. Ми – літературна організація, однак, добре знаємо, як література постійно викриває різні трагедії, які відбуваються в історії людства», – зазначила під час церемонії відкриття президент ПЕН Інтернешнл Дженніфер Клемент.

Довідка.

ПЕН-Клуб (International PEN) – вагома міжнародна неурядова організація, яка об`єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів від 1921 року. Його назва утворена від англійського слова «pen» – ручка, що є водночас абревіатурою слів Poets, Playwrights, Essayists and Novelists – «поети, драматурги, есеїсти, романісти». Також до ПЕН-клубу входять журналісти, історики, видавці, загалом понад 25 тис. членів із усього світу. ПЕН-Клуб перебуває у формальних консультаційних зв`язках з ЮНЕСКО і має спеціальний консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН. Це одна із найстаріших організацій, яка бореться за права людини й одна з перших міжнародних письменницьких організацій. Свого часу до ПЕН-Клубу входили Джозеф Конрад, Бернард Шоу, Герберт Уелс, а очолювали його Джон Голсуорсі, Генріх Белль, Маріо Варгас Льйоса.

Президентами українського ПЕН-центру були поет Микола Вінграновський, правозахисник і публіцист Євген Сверстюк, філософ і релігієзнавець Мирослав Маринович. Нині організацію очолює Микола Рябчук – публіцист, письменник і науковець.