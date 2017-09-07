У Львові в офісі інформагентства ZIK обшуків у середу не було – МВС

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявляє, що в офісах медіакомпаній у середу обшуків правоохоронці не здійснювали.

Про це він сказав коментуючи заяву інформагентства “ZIK”, передає «Українська правда».

“Згідно з ухвалами суду, проходять обшуки у декількох офісах та домоволодіннях компаній для встановлення істини у кримінальному провадженні за фактом ДТП. При цьому в жодних офісах медіакомпаній обшуки сьогодні не проводилися і на роботу жодних медіа технологічно, ані в будь-який інший спосіб, все це вплинути не могло”, – заявив Шеченко.

“Тому заява гендиректора медіахолдингу ZIK про якісь рейдерські захоплення чи політичні замовлення, чи призупинення мовлення телеканалу є спекуляціями та не відповідають дійсності. Всі дії слідства направлавлені на встановлення істини у розслідуванні гучного кримінального провадження”, – додав він.

Як повідомлялося, у Львові Нацполіція 6 вересня проводила обшуки в офісах і помешканнях бізнесмена Петра Димінського, щоб відібрати його ДНК для експертизи у справі про смертельну автомобільну аварію.