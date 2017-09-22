У Львові в День туризму можна безкоштовно взяти участь в рекламному турі «Чудо бус»

У cереду, 27 серпня, в День туризму, відбудеться безкоштовний рекламний тур на «Чудо бусі».

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, оглядова екскурсія розпочнеться о 12.00 годині від зупинки на пр. Свободи, 24 (Оперний театр). Упродовж двох годин учасники зможуть відкрити для себе новий маршрут: «Унікальні та рідкісні місцини, яких не побачиш у жодній іншій екскурсії.

За маршрутом «Чудо буса» заплановано три зупинки: вул. Кривоноса – Високий замок; вул. Чернеча гора – Шевченківський гай; вул. Мечникова – Личаківське кладовище.

Маршрут: Пр. Свободи (Оперний театр) → вул. Торгова → вул. Підвальна → вул. Винниченка → вул. М.Кривоноса → вул. Винниченка → вул. Лисенка → вул. М. Заньковецької → вул. Личаківська → вул. Рєпіна→ (Шевченківський гай) → вул. Мечникова → вул. К. Левицького → вул. Дніпровська → вул. Зелена → вул. Шота Руставелі → вул. Стрийська → вул. Героїв Майдану → вул. Коперника → вул.С. Бандери → вул. Митрополита Андрея → вул. Шептицьких → вул. Городоцька → вул. Чернівецька → пл. Двірцева (Головний вокзал) → вул. Чернівецька → вул. Городоцька → вул. Шевченка → вул. Клепарівська → вул. Єрошенка → вул. Джерельна → вул. Під Дубом → пр. Чорновола → пр. Свободи (Оперний театр).