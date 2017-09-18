У Львові трамвай № 7 відновив курсування за звичним маршрутом

У Львові від сьогодні, 18 вересня, трамвай № 7 відновив курсування за звичним маршрутом: вул. Шевченка – вул. Вахнянина. На відновленому маршруті курсує дев’ять трамвайних вагонів.

Про це повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Ремонтні роботи на ділянці тривали впродовж майже двох років.

«За час ремонту служба колії ЛКП «Львівелектротранс» замінила понад 100 метрів колії за чеською технологією, використовуючи ПК плити, а також було відремонтовано та замінено стрілочні переводи на перетині вулиць Лачаківська – Мечникова. Крім того, служба обслуговування контактної мережі замінила близько 1200 метрів контактного кабелю і переобладнала кілька точок живлення тієї ж мережі. Усі інші роботи проведено компаніями підрядниками на замовлення ЛКП «Львівавтодор»», – повідомив Іван Бондар.