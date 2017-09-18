У Львові сьогодні вночі невідомі відмичками відкрили сейфи ЛКП «Львівелектротранс»

Сьогодні, 18 вересня, вночі відбулось проникнення невідомих сторонніх осіб чи особи у приміщення управління транспорту ЛМР та ЛКП «Львівелектротранс».

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Близько 5-ої ранку охоронець ЛКП «Львівелектротранс» виявив відігнуту зовнішню решітку та відчинене вікно. На місце одразу прибули начальник служби безпеки підприємства, слідчо-оперативна група та патрульна поліція Львова. Після огляду приміщення, злочинців усередині не виявили. Як повідомив начальник служби безпеки підприємства Ігор Дворянин, злочинці проникнувши в приміщення зламали кілька замків та відмичками відкрили сейфи у відділі зборів підприємства. Після ретельного обстеження, викрадених речей не виявлено. За версією слідства, злочинці шукали гроші, оскільки наявна у приміщеннях оргтехніка (комп’ютери, ноутбуки) злочинців не зацікавила та залишилася на своїх місцях. За фактом події порушено кримінальну справу та ведеться слідство», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

«Сьогодні вночі невідомі особи проникли в приміщення управління транспорту. Як наслідок, були зламані дверні замки у всі кабінети, зламані сейфи. Була на місці слідчо-оперативна група, мною написана відповідна заява в райвідділ. Зараз працівники проводять міні-ревізію речей, щоб виявити ті, які могли бути викрадені. Наразі на перший погляд нічого не викрадено, але це ще не остаточна інформація. Наразі не можемо знайти тільки проектора. Протягом доби буде призначений слідчий і матеріали будуть внесені в єдиний реєстр кримінальних проваджень», – повідомив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.