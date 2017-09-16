У Львові сьогодні відбудуться два футбольних матчі

Винниківський «Рух» розпочне в суботу, 16 вересня, наступний домашній матч на стадіоні «Скіф» на вулиці Черемшини у Львові о 16.00.

Про це повідомили в інформаційній службі винниківського футбольного клубу «Рух», де також пояснили: «Таким чином жовто-чорні леви хочуть змінити атмосферу та додати команді свіжих і позитивних емоцій за допомогою нової арени. Адже у Винниках команда вже не може перемогти упродовж п’яти матчів».

У суботу, 16 вересня, у Львові відбудеться матч 9-го туру чемпіонату України між командами, які посідають 3-є і 5-е місця у таблиці.

ФК «Верес» (Рівне) – ФК «Ворскла» (Полтава). Гра розпочнеться 16 вересня о 17:00 на стадіоні «Арена Львів».

«Верес» посідає у таблиці УПЛ 5-е місце. Команда з міста Рівне програла обидва попередні домашні матчі, але виграла три поспіль гостьові. На своєму полі команда Вірта не здобула ще жодної перемоги.

«Ворскла» розташовується на 3-й сходинці Прем’єр-ліги, програвши лише 1 матч сезону. Команда Сачка у минулому турі перервала 3-матчеву переможну серію.