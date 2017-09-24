У Львові сміттєвоз переїхав на смерть матір з донькою

У Львові сміттєвоз переїхав двох жінок, які від отриманих травм загинули на місці.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, наїзд стався сьогодні, 24 вересня, близько 13.00 у Сихівському районі міста.

«На вул. Полуботка, 11 під колесами сміттєвоза загинули дві людини: 51-річна та 78-річна жінки. Зі слів очевидців, вони перебігали дорогу не на пішохідному переході і потрапили під передні колеса сміттєвоза, який їхав вже завантажений. Зараз на місці працюють правоохоронні органи, представники ДСНС. Вулиця Полуботка наразі перекрита для руху транспорту. Відомо, що сміттєвоз належить компанії «АВЕ», – зазначили у міськраді.

За даними відділу комунікації Нацполіції області, загиблими виявилися мати з донькою. Водій сміттєвоза стверджує, що не помітив жінок, коли ті потрапили під передні колеса.