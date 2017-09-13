У Львові синоптики обіцяють вітряну погоду, без опадів

За прогнозом синоптиків, завтра, 14 вересня, по території Львівської області та місту Львову очікуються вночі місцями, вранці та вдень по всій території пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с. Без істотних опадів. Температура повітря вночі 12 – 14°, вдень 24 – 26° тепла.

У п’ятницю, 15 вересня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями.   Вночі та вранці короткочасні дощі, місцями грози. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10°, вдень 16 – 21° тепла.

16 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9°, вдень 22 – 27° тепла.

 

Новини за темою

 
Loading...