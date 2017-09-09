У Львові синоптики обіцяють сонячні і теплі вихідні

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 9 вересня у Львові очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 5 – 10°, вдень 22 – 27° тепла.

10 вересня синоптики прогнозують вночі місцями короткочасні дощі, грози. Вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15°, вдень 23 – 28° тепла.

11 вересня синоптики обіцяють без істотних опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 11 – 16°, вдень 25 – 30° тепла.