У Львові сильна злива зупинила рух трамваїв

У Львові сьогодні, 6 вересня, через сильну зливу вимкнено струм трамвайної контактної мережі, відповідно не курсують трамваї на усіх маршрутах міста.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Задля безпеки мешканців і збереження трамваїв із 17.15 год ми вимкнули струм трамвайної контактної мережі. Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що не усі дощоприймачі встигають приймати воду, а двигуни трамвая знаходяться у нижній частині і є загроза потрапляння води на двигун та електрообладнання. Зараз працюють оперативні бригади районних адміністрацій, які перевіряють стан дощоприймачів на проблемних ділянках», – йдеться у повідомленні.

Начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю комунального підприємства «Львівелектротранс» Іван Бондар повідомив, що трамваї відновлять свою роботу, коли вщухне злива і зійде вода.