У Львові розпочався Форум видавців

Сьогодні у Львові стартував 24-й Форум видавців, який триватиме з 13 по 17 вересня.

У львівському Палаці мистецтв та у понад 40 локаціях міста можна буде відвідати понад 1000 культурних та освітніх заходів, які відбуватимуться у рамках Форуму.

«Фокусна тема 24-го форуму – точка творення. Форум видавців у Львові від самого початку був місцем, де творилося щось нове: книги і видавці, тексти і автори, цінності й сенси. Зараз світ дуже змінився, і ми разом спробуємо зрозуміти час, в якому живемо, щоб стати точкою творення для світу майбутнього», – зазначила президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.

В рамках Форуму проходитиме 24-й Національний книжковий ярмарок, 12-й Міжнародний літературний фестиваль, 23-й Конкурс і церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму», 8-й Всеукраїнський бібліотечний форум та благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання».

Серед почесних гостей фестивалю – Філіп Сендс (Велика Британія), Генрі Марш (Велика Британія). Спеціальні гості фестивалю: Карл-Маркус Гаус (Австрія), Пітер Х. Фогтдаль (Данія), Єелле Рюмер (Нідерланди), Ян Вагнер (Німеччина), Вітольд Шабловський (Польща), Щерек Зємовіт (Польща), Дубравка Угрешич (Хорватія, Нідерланди), Каталін Доріан Флореску (Швейцарія) та ще понад 50 авторів з 25 країн світу.

Видавці привезуть до Львова понад 400 книжкових новинок. Окрім презентації книг зарубіжних та вітчизняних авторів, на Форумі буде представлено 14 тематичних кластерів з широкою тематикою – від бізнесу та економіки до наукової фантастики і стилю життя.