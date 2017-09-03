У Львові повідомлено про підозру у розтраті 2,8 млн грн колишньому керівнику облавтодору

У Львові повідомлено про підозру у розтраті понад 2,8 млн грн колишньому керівнику облавтодору.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, правоохоронці встановили, що один з колишніх керівників державного підприємства «Львівський облавтодор», зловживаючи своїм службовим становищем, надав незаконні усні вказівки керівникам підпорядкованих підрозділів розрахувати та підробити офіційні документи на виготовлення асфальтобетону.

Державному підприємству було зайво перераховано із державного бюджету понад 2,8 млн грн на оплату електроенергії, природного газу та на виконання роботи згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт.

Працівники обласного управління захисту економіки повідомили колишньому посадовцю про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.