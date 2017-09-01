У Львові Полторак з нагоди Дня знань нагородив курсантів Академії сухопутних військ

У Львові сьогодні, 1 вересня, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулися урочистості з нагоди Дня знань за участі міністра оборони України Степана Полторака.

Степан Полторак привітав особовий склад навчального закладу з початком нового навчального року і нагородив годинниками, грошовими премія і відзнаками Міністерства оборони курсантів, які брали участь у військових діях у зоні АТО, та викладачів академії, передає УНІАН.

«Цьогоріч до академії вступило близько тисячі курсантів, з них більше двохсот мають досвід ведення бойових дій. Випускники та курсанти академії з першого дня зі зброєю в руках на сході України захищали свою землю. Майже тисяча військовослужбовців, які сьогодні проходять службу в академії, є учасниками АТО, 300 військовослужбовців відзначені державними нагородами, 9 військових стали Героям України, 54 – отримали нагороди посмертно», – зазначив Полторак.

Як повідомив керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м.Львів) Олександр Поронюк, міністр оборони України Степан Полторак сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Львівщині, в ході якої відвідає Яворівський військовий полігон та військові частини на території області.