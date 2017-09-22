У Львові планують продовжити трамвайну лінію по вул. Коперника

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», є ідея продовжити трамвайну лінію по вул. Коперника, яка може стати найприбутковішою і дозволить пасажирам швидше добиратися до центру міста.

«Трамвайна лінія дасть можливість сполучити вулицю Сахарова з вулицею Коперника. Ми маємо у планах реалізувати цей проект у межах реконструкції перехрестя вул. Сахарова – вул. Коперника – вул. Героїв Майдану – вул. Вітовського. У нас це лише в планах, точних дат реалізації проекту ще не відомо, але ця трамвайна лінія стала б найбільш прибутковою і дозволила б пасажирам швидше добиратися до центру міста», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.