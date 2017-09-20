У Львові під час Міжнародного Конгресу ПЕН відбулася постановка п’єси «Номери» Сенцова

У Львові в рамках 83-го Міжнародного Конгресу ПЕН-клубу 19 вересня відбувся вечір на честь незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Було продемонстровано театральну постановку п’єси Сенцова «Номери».

Для постановки вибрали перший акт п`єси, підготували український переклад, а партнери з американського ПЕН субтитрували її англійською мовою.

Режисером постановки п`єси «Номери» виступив керівник театру «І люди, і ляльки» Олексій Кравчук, художником – Олексій Хорошко, переклад українською мовою підготувала Надія Крат.

П`єса «Номери» була написана Сенцовим ще до всіх горезвісних подій і стала для нього зловісним пророцтвом. Про те, як люди стають номерами: номерами справ та статей.