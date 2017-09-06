У Львові під час ДТП за участі маршрутки і легковика постраждало семеро осіб

У Львові сьогодні, 6 вересня, під час ДТП за участі маршрутного таксі та легковика Honda Accord постраждало шестеро пасажирів громадського транспорту, серед яких 9-річна дівчинка.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14.00 на перехресті вул. Любінська – Петлюри. Маршрутний автобус, під керуванням 37-річного мешканця Львівщини, скоїв зіткнення з автомобілем Honda Accord, яким керував 25-річний львів’янин.

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Шестеро з них, серед яких 9-річна дівчинка, були доставлені до лікарні.

Обставини ДТП розслідуються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як уточнили в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, загалом, постраждало семеро осіб: під час ДТП також отримав травми водій автомобіля Honda Accord, в якого діагностовано забої щелепи і грудної клітки, перелом руки.